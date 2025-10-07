Дончо Барбалов: Еврото идва успешно, но за търговците следват строги проверки

От утре търговците, които не спазват изискванията за двойно обозначаване на цените в левове и евро, ще бъдат глобявани. Санкциите варират от 50 до 5000 лева, а при големите вериги и необосновано увеличение на цените могат да достигнат дори процент от оборота. Това съобщи заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в ефира на БНТ, като уточни, че с края на преходния период контролът влиза в реална фаза и проверките започват.

Контрол и санкции за нарушения

Барбалов подчерта, че с приетите през лятото изменения в Закона за въвеждане на еврото бизнесът е получил двумесечен гратисен срок, за да се адаптира към новите изисквания за обозначаване на цените, размера на шрифта и настройката на касовите апарати. През това време контролните институции са провели предварителни проверки и са идентифицирали най-често срещаните грешки.

„Оттук нататък се надявам да няма много поводи за санкциониране“, каза зам.-министърът, но уточни, че проверките ще бъдат системни и обхватни. Основните контролни органи са Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите. Глобите за неиздаване на касов бон с правилно посочени цени в евро и левове са между 50 и 200 лева, а за неправилно обозначение – от 400 до 5000 лева.

Най-тежките санкции са предвидени за случаи на необосновано увеличение на цените, където при търговците с оборот над 50 милиона лева те могат да достигнат и процент от годишния оборот. По думите на Барбалов това трябва да гарантира справедливост към потребителите и да предотврати злоупотреби в първите месеци след въвеждането на общата валута.

Кампанията за еврото върви спокойно и уверено

Заместник-министърът посочи, че информационната кампания за въвеждането на еврото у нас протича успешно и без напрежение. Според него фактът, че обществото вече не реагира остро, е знак, че хората са информирани и приемат процеса спокойно. „Това, че темата стана по-тиха, е за добро – значи, че има повече яснота и въпросите на бизнеса и гражданите вече имат своите отговори“, каза Барбалов.

Той припомни, че остават осемдесетина дни до официалното въвеждане на еврото и подчерта, че подготовката върви по план. „Няма място за сериозни притеснения. Финансите са напрегнати, но икономиката се справя добре. Важно е да се действа разумно и премислено“, коментира още заместник-министърът.

Икономическа стабилност и следене на цените

Барбалов увери, че на този етап няма основание за тревога относно средносрочните и дългосрочните перспективи пред публичните финанси. По думите му Бюджет 2024 е „вкарал България в еврозоната“, без да изисква сериозни жертви за икономиката. Той отчете повишение на приходите и дефицит от 2,4%, с тенденция част от него да бъде компенсиран чрез европейско финансиране.

По отношение на поскъпването на стоките заместник-министърът призна, че ръстът на цените е осезаем, особено при хранителните продукти, но уточни, че това е общоевропейска тенденция. Барбалов посочи проучване на Европейската централна банка, според което в последните години в еврозоната е налице значително увеличение на цените на храните, наблюдавано внимателно от националните и европейските институции. „Политиката трябва да намери правилния баланс между доходите, производителността и запазването на покупателната способност на хората“, заключи той.

