Всичко за Колекционер

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Български колекционер стана собственик на 1 от 200 лимитирани бутилки от юбилейното издание TIME : SPACE на The Macallan

Български колекционер стана собственик на 1 от 200 лимитирани бутилки от юбилейното издание TIME : SPACE на The Macallan

 Местните уиски ценители вече могат да открият у нас и второто издание, част от серията - TIME : SPACE Mastery На специално събитие в столицата, събра...

26 ноември | 10:06
1 коментара
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Продадоха 4 долара за $2,57 млн.

Продадоха 4 долара за $2,57 млн.

Лондон. Рядка златна монета с номинал 4 долара беше продадена за рекордните 2,57 милиона долара на търг, организиран от аукционна къща "Бонамс". Колек...

26 септември | 18:30
0 коментара
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Библия за 35 млн. долара

Библия за 35 млн. долара

Рим. Библия, оценена между 25 и 35 млн. долара е най-скъпата книга в света. Това е първото печатно издание в историята. От него тръгва революцията в п...

25 август | 19:44
0 коментара
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