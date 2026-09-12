Български колекционер плати над 120 000 лв. за лимитирано уиски The Macallan Horizon
Уникалният шотландски сингъл малц е резултат от партньорството между The Macallan и Bentley, и впечатлява с хоризонтален дизайн и редки материали
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Уникалният шотландски сингъл малц е резултат от партньорството между The Macallan и Bentley, и впечатлява с хоризонтален дизайн и редки материали
Местните уиски ценители вече могат да открият у нас и второто издание, част от серията - TIME : SPACE Mastery На специално събитие в столицата, събра...
Общо 20 000 бутилки вино, или половината от колекцията на милиардера Уилям Кох, ще бъдат предложени на аукцион в дните от 19 до 21 май. Oчаква от търг...
Стефан Шоселов изкупува по немски аукциони тракийски шедьоври
Лондон. Рядка златна монета с номинал 4 долара беше продадена за рекордните 2,57 милиона долара на търг, организиран от аукционна къща "Бонамс". Колек...
Рим. Библия, оценена между 25 и 35 млн. долара е най-скъпата книга в света. Това е първото печатно издание в историята. От него тръгва революцията в п...
Колекционерът на тузарски имения
Варна. Пловдивският колекционер Георги Барбудев дари картина на холандския художник Вим Ван Норден за благотворителната изложба на фондация „Св.Св.Кон...