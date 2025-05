Български колекционер стана собственик на 1 от 200 лимитирани бутилки от юбилейното издание TIME : SPACE на The Macallan

Местните уиски ценители вече могат да открият у нас и второто издание, част от серията - TIME : SPACE Mastery

На специално събитие в столицата, събрало едни от най-верните български ценители на уискито, The Macallan представи своята юбилейна колекция TIME : SPACE, състояща се от две издания TIME : SPACE и TIME : SPACE Mastery. Вдъхновени от концепцията на марката за пътуване във времето, те са разположени в специални декантери, създадени с помощта на древни техники и най-съвременни технологии. Лимитираното издание TIME : SPACE, състоящо се от само 200 бутилки в целия свят, всяка от които символизира една година от историята на марката, зае централна роля на събитието. То привлече вниманието на присъстващите с изключителния си дизайн и впечатляваща история, а български колекционер се нареди сред едва 200-те ценители в световен мащаб, притежаващи юбилейната бутилка.

Водещото издание на TIME:SPACE е разположено в уникален двукамерен съд, който обединява две сингъл малц уискита. Външната камера съдържа 84-годишно уиски The Macallan, символизиращо миналото и дестилирано през далечната 1940 г. Това го прави най-старото сингъл малцово уиски на марката, подобрявайки рекорда на The Macallan The Reach. В същото време, уискито, което се намира в централната камера е първото уиски от новата дестилерия на The Macallan, дестилирано през 2018 г. и олицетворяващо бъдещето на марката и поетия ангажимент към безупречно качество в производството на уиски. Лимитираното издание е поставено в дъбова скулптура, която е специално проектирана, за да подчертае 100% естествения цвят на уискито, а за изработката ѝ са избрани редуващи се слоеве от американски и европейски дъб в знак на почит към традицията на бранда да използва дъбови шери бъчви.

По време на събитието регионалният посланик на The Macallan за Източна Европа и Гърция Анна Метаксас сподели: „Представянето на TIME:SPACE колекцията е невероятен начин да отдадем уважение към нашата 200-годишнина, като отпразнуваме важността на тези преди нас, но също така и символизира очакванията ни за онова, което предстои, докато надграждаме нашето наследство и гледаме към бъдещето.“

TIME : SPACE Mastery, второто издание от юбилейната серия, обединява в себе си 200 години история и отдава почит на изкуството на уиски майсторите. Това издание е резултат от 14 отличителни типа бъчви, като предлага многопластовост и забележителна дълбочина на текстурата, аромата и вкуса. Уискито е представено в специално изработен кръгъл декантер, олицетворяващ кръговрата на времето и непрекъснатото пътуване от миналото към бъдещето. Той е разположен в кутия с яркочервен цвят, символ на The Macallan, „защитаваща“ го с 200 шипа, които олицетворяват 200-годишнината на марката и защитата на най-ценните и крехки неща от природата. Внимателно проектираните детайли, вдъхновени от изкуството оригами, придават допълнителна стойност на юбилейното издание.

„Вдъхновени от наследството на майсторите на уиски, ние внимателно изследвахме разнообразието от уискита в нашите складове, за да уловим сложните влияния на произхода на дъба, размера на бъчвите и характера на дестилерията в една специална бутилка уиски - представяща елегантността на европейския дъб, който е в сърцето й“, каза Юан Кенеди, главен уискимейкър на TIME : SPACE Mastery.

Допълнителна информация за юбилейната колекция TIME : SPACE може да откриете тук. Изданието TIME : SPACE Mastery вече може да бъде намерено в избрани търговски обекти, благодарение на официалния дистрибутор на The Macallan за страната - Кока-Кола ХБК България.

Консумирай отговорно! www.konsumirai-otgovorno.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com