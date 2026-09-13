Доживотен затвор за сомалийските пирати, похитили нашите моряци
Корабът ни "Руен" попадна в плен
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Корабът ни "Руен" попадна в плен
Ройтерс гръмна с извънредна вест
Намеси се Индия
Сомалийските пирати, които спечелиха милиони долари от отвличане на кораби, сега са разработили нова рекетьорска схема за изкарване на пари. Те изпълн...