Доживотен затвор за сомалийските пирати, похитили нашите моряци
Корабът ни "Руен" попадна в плен
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Корабът ни "Руен" попадна в плен
Рим. Над 500 мигриращи сомалийци са спасени от потъващ кораб в Средиземно море и впоследствие са транспортирани в Италия. По време на опасното пътуван...
Задържани са петима, организирали незаконното превеждане през границата