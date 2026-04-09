Вадят на светло всички обществени поръчки

Пълна база данни за над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 милиарда евро ще публикува Министерството на финансите. Така всички граждани и медии ще могат да се запознаят с всички обществени поръчки в държавата. Това заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

"Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", обясни той.

Клисурски допълни, че при встъпването си в длъжност през февруари е поискал от всички ведомства информация за техните обществени поръчки, за да може там, където има проблеми - изпълнението им да бъде спряно.

Изплатени аванси за 4,4 милиарда евро

"Вече установихме нередности при някои поръчки, но днес публикуваме абсолютно всички над 7 000, за да може да се осъществява граждански контрол върху публичните разходи", продължи финансовият министър.

За 1 104 поръчки, освен стойността, са предоставени и данни за вече извършените разплащания и изплатените аванси – това е сума, преведена без предоставена услуга. За 6 000 от поръчките има сключени договори, а за 1 000 поръчки - все още нямат такива.

"Ние сме призовали тези 1 000 поръчки да се разгледат, и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати".

Георги Клисурски отчете, че от тези 30 милиарда евро, над 4,4 милиарда евро са за платени аванси.

"Голяма част от тях са към Министерство на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура“. Например за проекта „Хемус“ към АПИ има 1 милиард евро аванси", изтъкна той.

