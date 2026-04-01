Най-обсъжданият договор! 10-годишното споразумение с Украйна (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Министерски съвет публикува на сайта си пълния текст на подписаното на 30 март от служебния премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски двустранно 10-годишно Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между Република България и Украйна.

Документът е от 20 страници. От служебния кабинет обясняват, че го оповестяват във връзка с медийни запитвания.

От МС посочват, че в Заключителните разпоредби на текста споразумението не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите (1969 г.).

"Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности", заявяват от правителството, въпреки че всеки който прочете документа, ще види огромните правни ангажименти на страната ни.

"Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", посочват още от МС.

