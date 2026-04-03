"Възраждане": Ще договорим европейски средства, за да продължат ТЕЦ-овете да работят

Ще променим както модела за търговия с емисии, така и самата Зелена сделка, казва депутатът от „Възраждане” Йордан Тодоров, кандидат за народен представител от 24-ти МИР София

„Енергетиката е основен стълб на българската икономика и ключов фактор за социалната стабилност, индустриалното развитие и националната сигурност на страната“. Това заяви на среща с граждани кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за 24 МИР-София Йордан Тодоров.

Като експерт в областта и член на Комисията по енергийна политика в Народното събрание той отбеляза тревожния факт, че през последните десетилетия българската енергетика беше подложена на системно и целенасочено отслабване под влияние на външен политически натиск, лобистки интереси, корупция и вътрешни политически зависимости. Той допълнителни още, че енергетиката изисква планиране с десетилетия напред, но трябва да следва цялостен икономически модел, а не да се прави на парче и хаотично, както в момента.

„Все по-голяма част икономиката се базира на обработка на данни, автоматизация и изкуствен интелект. Тези процеси изискват огромни количества надеждна, сигурна и стабилна базова мощност. България разполага и с проект, който може да осигури точно такава мощност – АЕЦ „Белене“. Това е един от най-напредналите ядрени проекти в Европа. При осигурено финансиране и ясна държавна политика централата може да бъде изградена в рамките на около 8–10 години. Това дава възможност България да въведе нова базова мощност в обозрим срок, без да започва от нулата“, категоричен беше Тодоров.

Той посочи още, че завършването на АЕЦ „Белене“ има пряко значение за развитието на икономиката. Тази централа ще осигури стабилност и по-голяма предвидимост за бизнеса, както и условия за развитие на индустрията и високотехнологичните сектори.

Йордан Тодоров подчерта, че като страна с традиции в използването и управлението на атомна електроцентрала, със създадената през годините научно-техническа база, натрупания опит и обучените специалисти, най-логичният цивилизационен избор за България е да продължи да използва и развива този отрасъл. Но енергийната система изисква баланс между различни мощности.

„Комплексът „Марица Изток“ е ключов елемент в този баланс. Неговата роля не се изчерпва с производството на електроенергия. Големите турбогенератори осигуряват синхронен резерв - въртяща инерция, активна и реактивна мощност, които поддържат честотата и напрежението в системата“, обобщи той, като дебело подчерта, че ВЕИ производителите не осигуряват такава инерция.

„Те не носят въртяща маса, която да стабилизира честотата при дълбоки смущения. Затова при нарастващ дял на ВЕИ рискът от каскадни изключвания се увеличава, ако липсва достатъчен синхронен резерв“, каза още Тодоров.

Той уточни, че политиците, както българските, така и брюкселските, не отчитат тази системна роля на ТЕЦ-овете. Години наред комплексът „Марица Изток“ се разглежда единствено през призмата на затваряне с цел декарбонизация. Липсва каквото и да е описание на значението му за динамичната устойчивост на електроенергийната система на Източна Европа, съответно липсва и механизъм тази важна роля да бъде заплатена на европейско ниво.

„Когато „Възраждане“ има изпълнителна власт, ще договорим България да получава средства, за да продължат ТЕЦ-овете да работят, а не да бъдат затваряни.“ В това беше категоричен Йордан Тодоров.

„Ще договорим и промяна както на модела за търговия с емисии, така и на самата Зелена сделка. На практика те губят смисъл без участието на САЩ, Китай, Индия и Русия, които формират близо 60% от световните емисии. Делът на Европейския съюз е едва около 7%. Това означава, че ефектът върху глобалните емисии е ограничен, докато икономическите последствия за европейската индустрия са сериозни. Европа губи конкурентоспособност, а бизнесът изнася производството си извън ЕС“, каза той.

Той смята, че в същото време възобновяемите енергийни източници имат своето място в енергийната система.

„Проблемът не е в технологиите, а в начина, по който се реализират проектите.

Много по-логично е да се насърчават малки проекти за домакинства и бизнеса, които да бъдат изграждани върху покривни конструкции, при които енергията се произвежда и използва на място, без да се пренася по мрежата и да създава смущения и небаланси“, заяви Йордан Тодоров и даде пример с малки вятърни инсталации от порядъка на няколко киловата, които са напълно достатъчни за едно домакинство и посочи:

„Те не изискват големи площи, могат да се комбинират с батерии и да осигуряват електроенергия в критични моменти, както и да намаляват сметките за ток.

Въпреки това се предпочита друг модел – няколко големи проекта, концентрирани в ръцете на ограничен брой фирми“.

Като причината за това Йордан Тодоров изтъкна корупцията и източването на средства.

„При десетки хиляди малки проекти контролът е разпределен, участниците са много и възможностите за корупция са минимални. При няколко големи централи ресурсът се концентрира, решенията се вземат в тесен кръг и управлението на милиарди става лесно за контролиране. Много по-лесно е да се разпределят огромни средства между няколко фирми и да се реализират няколко мегапроекта, отколкото да се работи с десетки хиляди хора“, каза той с уточнението, че това води до изкривяване на целия сектор - вместо да се реализират проекти, които са най-полезни за икономиката, за хората и за бизнеса, се реализират мегапроекти, които позволяват бързо източване на големи финансови ресурси.

„България разполага с всички предпоставки да изгради балансирана и устойчива енергийна система – с ядрена енергетика, въглищни мощности и разумно развитие на възобновяеми енергийни източници там, където имат реален смисъл. Със своето стратегическо географско положение България все още може да се превърне в регионален енергиен център“, обобщи Йордан Тодоров.

Но за да се случи това, е необходим коренно различен подход. България има нужда от нов модел на управление и от нови политици – политици, които се водят от интересите на своя народ, а не от интересите на различни олигархични кръгове.

