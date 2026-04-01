Доц. Киселова настоя правителството да се оттегли от споразумението с Украйна

Иран отправи предупреждение към България - Техеран е изпратил официална нота до Министерството на външните работи с призив страната ни да се въздържа от всякакви действия в подкрепа на Съединените щати, стана ясно по-рано днес.

"Нотата е документ, който се изпраща до определени адресати, днес народни представители представиха копие. Предполагам, че е постъпила в държавните институции в дните, след като САЩ започнаха да атакуват ирански обекти. Нашият призив още преди 3 седмици беше да има Консултативен съвет. Бяхме уверени, че няма непосредствена опасност", заяви кандидатът за депутат от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в "Денят ON AIR".

Според нея е нормално иранската страна да извика техния посланик у нас да се обърне към официалните власти и да ги уведоми, че това се счита от иранската страна като подкрепа за САЩ.

"В определени случаи антируската позиция в изявлението на Андрей Гюров е засилена. Поведението му е противоконституционно, защото обвързва държавата с 10-годишно споразумение и предсрочното прекратяване е с продължителен срок. Ако всичко се развие както би трябвало, това означава 2 парламента и половин мандат още да бъдат ангажирани в това. Санкция не е необходима, защото споразумението е между двете правителства. Най-притеснително е, че продължават разговорите, за да бъде финализирано предоставянето на двата реактора, които трябваше да бъдат основата за втора АЕЦ", допълни доц. Киселова за Bulgaria ON AIR. По думите ѝ няма основание за сезиране на Конституционния съд, защото става дума за акт на правителството.

"Нашата инициатива е събиране на подписи, за да се помоли правителството да се оттегли от споразумението с Украйна. Управителят и подуправителите на БНБ отговарят на едни и същи условия на избиране. След като се произнесе съдът ще можем да кажем дали Гюров е бил в несъвместимост. Към момента на назначаването е в неплатен отпуск, но заема длъжността", обясни гостът.

"И казусът с Борислав Сарафов ще бъде отложен за след изборите. Виждаме усилието на министъра на правосъдието да отстранят Сарафов като временно изпълняващ функциите. Застояването на административни длъжности не просто прави лошо впечатление, то нарушава нормалното функциониране на кариерното развитие на магистратите", посочи тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com