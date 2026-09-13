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"Сердика е моят Рим"

"Сердика е моят Рим"

Ларгото сродява София с Вечния град, показва по уникален начин велико културно наследство След тържественото откриване на реставрирания античен компл...

24 април | 18:05
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