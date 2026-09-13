Първият „плакат“ в света е от Сердика
Както днес афишите ни канят на концерти и филми, така този камък е канел гражданите на кървавите зрелища в градския амфитеатър
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Както днес афишите ни канят на концерти и филми, така този камък е канел гражданите на кървавите зрелища в градския амфитеатър
Скелети на 13 древни жители изплуваха под основите на Художествената академия
Столицата пази чудеса на 8 000 години
Акцията се проведе с помощта на археолози от „Регионален Исторически Музей“ в София
Голяма драма в подлеза на метростанция Сердика
Васил Терзиев с изказване
Старините на Сердика трябва да влязат в ЮНЕСКО
Какво да очакваме
По предложение на общинския съветник от групата на социалистите ще бъдат организирани публични обсъждания за това как да се използва теренът
Надписът е в чест на църковен събор през 342 г.
Служител от охранителна фирма изпуснал оръжието докато гонел влака
"Спиди" АД откри първата си Автоматична пощенска станция (АПС) в столичния МОЛ "Сердика Център". Чрез нея се предоставят по-евтини и по-бързи пощенски...
Ларгото сродява София с Вечния град, показва по уникален начин велико културно наследство След тържественото откриване на реставрирания античен компл...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова и кандидатът за общински съветник от ГЕРБ Борислав Борисов се срещнаха с граждани и д...
„До дни ще бъде готово второто обособено пространство за разходка на домашни кучета в градинка „Алжир" в район „Сердика". Това каза кандидатът на ГЕР...
Античният културно-комуникационен комплекс "Сердика" ще бъде завършен през ноември, но официалното рязане на лентата остава за догодина, информира вче...
Римският амфитеатър на древна Сердика може да бъде проучен и възроден. Такава възможност дава подробният устройствен план на центъра на София, който м...
До 200 дни ще бъде завършен най-големият открит музей в Европа - античният комплекс "Сердика". Това обяви министърът на културата Вежди Рашидов. Той з...
Зам.-кметът на столицата Тодор Чобанов им става гид в музея под "Св. София" Децата да посещават музеи и театри безплатно. За това се договориха минис...
65-метров стъклен купол ще покрие част от Ларгото Ако доскоро за центъра на София се говореше най-често като за уникална локация, в която от десетиле...