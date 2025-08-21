Антична Сердика оживя насред София! Голям удар на археолозите

Под северното крило на Националната художествена академия на улица „Оборище“ археолозите попаднаха на сензационно откритие - 13 антични гроба.

Разкопките започнаха на 11 август и според учените тепърва могат да бъдат разкрити още.

„По-дълбоките гробове, които са в ямите, са повлияни от структурата на пръстта и в повечето случаи костите са лошо запазени, намираме ги като отпечатък. По-плитките… са в по-добро състояние и успяваме да ги намерим като цялостно запазени“, обясни ръководителят на проучванията Елена Николова от Регионалния исторически музей-София.

Една от находките изненадала учените. Предполага се, че става дума за млада жена, положена в гроба със своите украшения. „Има бронзови гривни, поставени на двете ръце, както и обичайните за периода стъклени съдчета за благовония в областта на таза“, уточни Николова.

Част от Източния некропол на Сердика

Тези гробове не са случайни находки, а част от мащабния Източен некропол на антична Сердика. Той обхваща територията под и около базиликата „Св. София“, простирайки се на изток през целия площад при храм-паметника „Св. Александър Невски“ и стигайки чак до парк „Заимов“. Археологическите проучвания в района започват още в края на XIX век и показват всички познати типове антични погребения – от обикновени ямни гробове до масивни зидани конструкции и сводови гробници.

Откритието в Академията е поредното доказателство за богатото наследство, скрито под сърцето на София. То стана възможно благодарение на задължителното археологическо наблюдение, което предхожда ремонтните дейности на сградата.

Археология и съвременност – среща на пластовете

Разкопките обхващат цялата площ, предвидена за обновяване на северното крило на Академията. Проучванията се ръководят от Елена Николова, а нейният заместник е д-р Александър Станев, и двамата археолози от РИМ – София. Екипът вече очаква да попадне на още гробове и нови артефакти, които ще разкрият още детайли за живота и обичаите на Сердика от II до началото на V век.

Откритието напомня, че всеки ремонт в столицата може да се превърне в портал към миналото, в който съвременният град среща сенките на своите първи жители.

