Антична Сердика оживя насред София! Голям удар на археолозите
Скелети на 13 древни жители изплуваха под основите на Художествената академия
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Скелети на 13 древни жители изплуваха под основите на Художествената академия
Изложба представя творения на студенти и преподаватели
За поста се борят проф. Георги Янков, проф. Божидар Бончев и доц. Бойка Доневска
600 000 лева не достигат в елитното учебно заведение
Голям интерес предизвика откритият снощи втори Фотосалон „Старт Фото София 2016. В галерията на Художествената академия на ул. Шипка 1 се събраха мног...
Сани дарява екипа, Башар - жилетката
София. Студентите от Художествената академия показаха своята съпричастност към окупацията на колегите им в Софийския университет "Св. Климент Охридски...
Благоевград. С богата програма евроселото Черниче събра малки и пораснали децата на традиционен празник. Денят на младите таланти, който се провежда з...