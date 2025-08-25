Спират за седмица трамваите по ключов участък в центъра на София

От днес за седмица спира движението на трамваите по столичната ул. "Граф Игнатиев".

Това се налага заради неотложен ремонт на трамвайното трасе на кръстовището при булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Драган Цанков".

Временно се променят маршрутите на някои от линиите.

Разкрива се временна автобусна линия, която ще се движи по пътя на трамваи 10 и 15 към метростанция "Витоша".

С ремонта ще бъдат обновени релси с дължина от седемдесет и пет метра, обясни инженер Асен Ценков от столичния "Електротранспорт".

По "Граф Игнатиев" няма да работят трамваите за времето на ремонта.

"Причините са няколко: Първо ремонтът на този участък, който сме предвидили, може да се извърши само от съседния коловоз, за да не се нарушава автомобилното движение.

Така че и двата коловоза ще бъдат заети от строително-ремонтните дейности, като напрежението в контактната мрежа ще бъде изключено. Има предвидени заместващи автобуси и промяна на трамвайните линии, които се движат по "Граф Игнатиев", каза Ценков.

