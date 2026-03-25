Изследовател на Левски сложи Лора Крумова на мястото й

"Категорична неистина и манипулация е твърдението, че граф Игнатиев е "работил за обесването на Васил Левски". Това говорене, че той е убиецът на Васил Левски, е говорене, свързано със злободневието днес, с политически коректното говорене". Това заяви в интервю пред БНР проф. Пламен Митев, преподавател по "Българско Възраждане" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", един от най-добрите познавачи на епохата и изследовател на делото на Васил Левски.

След интервю на Костадин Костадинов в Нова през уикенда, в което Лора Крумова заяви, че граф Игнатиев е работил за обесването на Апостола на свободата, а Костадинов поиска извинение от нея и телевизията за обида към българския народ, в държавата се разгоря спор за мястото и ролята на графа в българската история.

Десетки специалисти от най-различни сфери се изказаха по тези въпроси, стотици и дори хиляди решиха да се произнесат в социалните мрежи.



Кои са двата най-значими опита за организиране на акции по освобождаването на Апостола на свободата, и още – за ситуацията, довела до залавянето и обесването на националния ни герой, за "българския въпрос" във втората половина на XIX век, коментира проф. Пламен Митев.

"С много голям интерес слушам аргументите на всички, които обвиняват ген. Игнатиев. Защо никой от тях не си зададе въпроса – добре, де, защо очакваме ген. Игнатиев да спаси Левски, а не задаваме същия въпрос за поведението на английския посланик, или на френския, или на италианския, или на австроунгарския, или на германския? Защото всички те получават много по-подробна и по-ранна информация от ген. Игнатиев за действията на Специалната комисия, защото техните консули са много по-близки до Хамди паша (русенския валия – б.а.)", попита проф. Митев.

"Генерал Николай Игнатиев 15 години е посланик на Русия в Османската империя. До идването на генерал Игнатиев в Цариград Русия заема крайно антибългарска позиция към възможността българите да си възстановят независимата църковна институция. Игнатиев играе важна роля при подписването на фермана от 1870 г. за българската екзархия", коментира проф. Митев.



Той обясни, че след Кримската война Русия трябва да се съобразява с колективното статукво на победителките - западните велики сили.



"През 60-те и 70-те години на XIX в. руската дипломация се опитва да избегне каквато и да е критична ситуация, в която Русия ще бъде принудена да вземе активна позиция. Когато получава сведения, че тук и там българите се готвят за въоръжени действия, граф Игнатиев се обявява против тези действия", коментира проф. Митев.



И допълни, че има документи, според които той е искал българите да бъдат възпрени от самостоятелни действия както преди Старозагорското въстание от 1875 г., така и преди Априлското въстание от 1876 г. Проф. Митев изтъкна, че до изострянето на кризата след масовите кланета и последвалата война между Сърбия и Турция, Русия търси мирни решения, реформи, колективни действия от страна на всички велики сили.



Той коментира и контекста на писмото от януари 1873 г., което е основен аргумент на защитниците на тезата, че граф Игнатиев носи отговорност за обесването на Васил Левски.



В това писмо се изразява положително отношение, че следствието е приключило по удобен за Русия начин. Проф. Митев обясни, че има документи, които показват, че османската държава е знаела за революционните комитети на Левски още преди обира на пощата в Арабаконак, след който започват масовите арести.



"Турските власти знаят много добре кой какво подготвя. Имат план да не се арестуват масово всички, за които знаят нещо", коментира проф. Митев.



И допълни, че е нямало как да бъдат арестувани 400-500 души наведнъж и да се предизвикват катаклизми. Решението на османската държава е било просто да следят всички, за които знаят, че са съпричастни към революционната организация.



"Това е, което Игнатиев казва, той е доволен, че не са арестувани всички, които са заподозрени", обясни проф. Митев.

Той твърди, че има няколко опита за организиране на освобождаването на Васил Левски.

