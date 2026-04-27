Борис остави без думи "Капките". Направи нещо невиждано

Тази вечер безапелационен победител в шоуто за имитации отново се оказа Борис.

Днес той покори жури и публика с имитация на Васил Михайлов в една от най-тъжните родопски изповеди. След втората си поредна победа Борис вече е на трето място в общото класиране малко преди финала на предаването.

Миналият лайв своята първа победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Перфектното влизане в образа на диско кралиците от Banarama и страхотното представяне на хореография към песента „Venus" заедно с Funky Monkeys му донесе първото място и заслужени аплодисменти от публиката в студиото.

След невероятните преобразявания, изпипани до най-малкия детайл, и страхотните вокални имитации журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки отново сподели, че с наближаване на финала задачата им става все по-трудна.

Тази вечер Бутонът на късмета е отредил на участниците, които влизат в поредната битка за най-добра имитация, нови музикални и артистични предизвикателства. Във временното класиране продължава да води Алекс Раева, следвана на много малко точки от Емилия, Даниел Пеев - Дънди, Борис Христов и Иво Димчев.

Борис Христов развълнува силно публиката с яркото си превъплъщение в любимия на поколения театрален и филмов актьор Васил Михайлов. Актьорът е известен на театралните фенове с десетките си роли в Театър на Българската армия, но също така и от десетките си филмови и телевизионни образи на Капитан Петко войвода от едноименния филм, Сюлейман ага он „Време разделно“, Кубрат от „Хан Аспарух“ и Хан Крум от „Денят на владетелите“. Борис изпълнява популярната родопска песен „Руфинка болна легнала“, която е сред най-емблематичните му балади, част от филма „Края на песента“ (1971 г.). Лентата е на режисьора Милен Николов, по разказа "Ибрям Али" на Николай Хайтов и в него Васил Михайлов си партнира с Катя Паскалева и Ицках Финци.

„Много отговорна задача е това за мен, защото Васил Михайлов силно ме респектира като актьор и изпълнител. Надявам се да не се разплача. Трябва да съм обран и сериозен. Не знам дали не направих грешка да изгледам филма „Края на песента“, защото е силно емоционално. Трябва да извадя сърцето, да го хвърля на сцената и каквото стане. Не съм опитвал да пея народна песен и ще се постарая много“, обеща Борис.

„Щом не успях да се разплача, значи съм се справил“, сподели след изпълнението, което вдигна публиката на крака Борис.

„Много добре и видях това, което исках да видя. Изгради образа и аз наистина настръхнах. Браво!“ каза Фънки.

„Това е една от най-важните 5 песни, които всеки българин знае. Беше важно и ангажиращо да се справиш добре и това ти помогна. За мен направи образа страхотно и с всеки следващ лайв разкриваш нови неща, които те допълват“, допълни Веселин Маринов.

