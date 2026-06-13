Синдикат: Българските стоки изчезват, а цените хвърчат нагоре
Димитър Манолов обвини европейските субсидии и търговските вериги за натиска върху родните производители
Следете всички новини, анализи и коментари за надценки в магазините. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Димитър Манолов обвини европейските субсидии и търговските вериги за натиска върху родните производители
Според някои няма съмнение, че със закона за веригите на доставки ще се защитят интересите на производители и потребители