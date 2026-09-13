Тръмп натиска Китай за ядрените оръжия
САЩ искат нов глобален договор, докато Пекин ускорява разширяването на арсенала си
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САЩ искат нов глобален договор, докато Пекин ускорява разширяването на арсенала си
Налице е осъвременяване на съоръженията, построени са нови сгради и пътища
Северна Корея се готви за нови тестове на оръжия. Армията на страната е инструктирана скоро да проведе поредните изпитания на балистични ракети и ядре...
Наскоро направени сателитни снимки дават основание да се мисли, че Северна Корея копае нов тунел под основния си изпитателен полигон за ядрени опити,...
По случай Международния ден за действия срещу ядрените опити 29 август посолството на Република Казахстан открива фотоизложба в Дома на Москва в София...