Ето как се вижда Земята от Луната. Уникални СНИМКИ

Уникална гледна от Луната към Земята разпространи НАСА. Кадрите са на екипажа на „Артемис II” и са заснети на 6 април 2026 г., докато той летеше в орбита около Луната. Кадърът напомня за емблематичната снимка „Изгревът на Земята”, направена от астронавта Бил Андерс 58 години по-рано по време на мисията „Аполо 8” – първият космически апарат с екипаж, заобиколил Луната.

Вчера екипажът на „Артемис II” подобри рекорда за най-далечно изминато разстояние от дома, достигайки максимална дистанция от 252 756 мили от Земята по време на своето пътуване. В най-близката си точка до Луната астронавтите са били на около 4070 мили от лунната повърхност.

