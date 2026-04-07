Лили Иванова обръща живота на Михаил Белчев

В едно от последните си интервюта пред "България Днес" Михаил Белчев разкрива, че именно Лили Иванова изиграва ключова роля в личния му живот. „Песен, изпята от Лили Иванова, ни запозна с Криси. Тя бе чула „Самота" по радиото...", споделя Белчев. Само дни по-късно съдбата ги среща на живо, а връзката им продължава повече от 40 години.

Певецът не крие, че съпругата му Кристина е „голямата любов и най-важната жена в живота му", като двамата изграждат стабилно семейство и споделят десетилетия заедно.

Белчев говори и за отношението на хората към него с присъщата си откровеност: „Не държа всички да ме обичат, но съм щастлив, че ме уважават. Песните ми ще останат и след мен – това е най-голямата ми награда."

Въпреки възрастта си, той не спира да твори и да се среща с публиката. „Няма по-голямо признание за мен от това, че все още ме канят на участия", казва още Белчев, който до последно остава верен на музиката.

С усмивка си спомня и думите от младостта си: „Като бях млад, все ми казваха – ще умреш гладен с тези песни. Е, още не съм умрял гладен", шегуваше се той.

Днес думите му звучат още по-силно – като равносметка за един живот, отдаден на изкуството, любовта и истинските стойности.

