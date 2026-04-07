Дъщерята на кмета Терзиев харчи здраво в Милано

Докато софиянци броят еврото си за баснословни сметки и паркиране, дъщерята на столичния кмет Васил Терзиев Ива очевидно няма подобни грижи.

Младата дама, която стана популярна покрай участието си в експедиция до Еверест, е сменила планинските обувки с дизайнерски токчета и е направила демонстративен тур из луксозните бутици на Милано.

По информация на очевидци Ива Терзиева е била забелязана да обикаля Galleria Vittorio Emanuele II – едно от най-скъпите и престижни места за пазаруване в Европа. „Молът“ е покрит с впечатляващ стъклен купол и събира на едно място най-големите модни марки в света, като там рядко стъпват хора с ограничен бюджет. Простичко казано – това е територия, запазена за клиенти с много дебели портфейли.

Ива не просто се е разходила, а е действала по същество. Според приятелки, които са били в течение на обиколката ѝ, тя се е похвалила с покупки от бутиците на Chanel, Louis Vuitton, Dior и Hermès. Сумата, която е оставила, по думите им надхвърля няколко хиляди евро, като някои от артикулите дори не били показани публично.

„Не пазаруваше като турист, а като човек, който знае какво иска и не гледа етикетите. Влизаше, избираше и излизаше с торби“, разказва източник, присъствал на пищното пазаруване. По думите му разликата между нея и компанията ѝ била видима. „Другото момиче беше далеч по-обрано. Там се брояха десетки евро, а при Ива – стотици и нагоре“.

След като приключила с шопинга, кметската щерка не пропуснала да завърши деня по същия стандарт. Тя посетила Il Marchese – ресторант, известен с изисканата си атмосфера и високите цени. Там Ива заложила на октопод, като според свидетели не е спестявала и от напитки.

Ива е по-голямата дъщеря на столичния кмет Васил Терзиев от брака му с бившата му съпруга Милена. Тя има и по-малка сестра – Ема. За разлика от баща си, който е под постоянен обществен контрол, животът на дъщерите му рядко попада под прожекторите. В този случай обаче демонстративният лукс няма как да остане незабелязан.

Любопитното е, че Ива доскоро изграждаше имидж на активна и амбициозна млада жена, включително с участието си в експедиция до Еверест. Тя беше най-младият участник в групата, на която алпинистката Силвия Аздреева показа магията на Хималаите през 2025 г.

