Необичайно явление връхлита върху Земята

Ако през този уикенд се почувствате така, сякаш не сте "заредили батерията си", не бързайте да обвинявате кафето или недоспиването. Причината е на около 150 милиона километра от Земята - Слънцето, което започва рядко срещано космическо явление с потенциални ефекти между 17 и 20 април. Според изданието RBC-Украйна става дума за слънчева буря от по-висок клас, която може да повлияе не само на техниката, но и на човешкото самочувствие.

Календар на "червените" дни - кога бурята ще е най-силна:

Космосът не познава почивни дни, затова се очаква продължителен период на геомагнитна активност.

18-19 април (събота и неделя)

Пикът на бурята. Очаква се мощен поток от йонизирани частици, който достига т.нар. червено ниво (5-6 точки). В този период е възможно смущение в електронни системи, както и поява на главоболие без ясна причина. Организмът може да бъде под по-голямо натоварване от обичайното.

20 април (понеделник)

"Магнитен махмурлук". Бурята отслабва, но може да остави усещане за отпадналост и апатия. Началото на работната седмица може да бъде по-трудно от обикновено, затова се препоръчва по-лек режим.

Какво представлява магнитната буря?

Магнитната буря е реакция на земното магнитно поле към мощни изригвания от Слънцето. При слънчеви изригвания или коронални масови изхвърляния заредени частици достигат Земята и взаимодействат с магнитосферата.

Това може да доведе до:

колебания в геомагнитното поле;

смущения в работата на спътници;

прекъсвания на комуникации;

поява на полярни сияния.

Според някои наблюдения подобни явления могат да влияят и на човешкото състояние, особено при хора, чувствителни към промени във времето. При колебания в магнитното поле се предполага, че може да се забави микроциркулацията на кръвта, което да доведе до усещане за умора и дискомфорт.

