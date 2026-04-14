Наш психолог даде шокираща прогноза за Земята

„През 2027 година всичко ще се промени! Извънземните ще бъдат представени официално. Пред телевизии, на конференции. Откритият контакт е неизбежен!“

Това сензационно разкритие прави психологът Аделина Димитрова. Софиянката споделя, че е канал за информация от други съзнания и не говори като обикновен експерт, а като човек, на когото тази информация му е предоставена. По думите й човечеството вече е достигнало ниво, на което може да понесе истината, която ще преобърне всичко, което знаем.

„Направихме много голяма кампания – да се пускат писма в цял свят, включително и тук в България, за това, че искаме достъп до тази информация. Нещата вече се случват! Искам да се даде гласност на това, защото не бих искала хората да се плашат. Извънземните са добронамерени и идват с любов“, категорична е Аделина.

По думите й глобалното разкритие е в ход, а за това свидетелстват нарастващият обем разсекретени документи, военни свидетелства и публични признания за неидентифицирани летящи обекти. По този начин човечеството се подготвя за първия контакт. Подаръкът, който ние хората, ще получим, според Димитрова няма да бъде просто технологичен пробив, а нещо много по-дълбоко. Извънземните ще предоставят холограмна история на Земята.

Това ще бъдат визуални записи на ключови моменти от миналото, включително как са изглеждали динозаврите и кои са били реалните исторически личности. Очаква се това знание да бъде разпределено между държавите и да сложи край на спекулации и манипулации. Освен това се говори за революционни решения като безплатна енергия, нови медицински технологии и методи за възстановяване на планетата, които могат да променят живота на хората из основи.

„Ще започне истински планетарен мениджмънт. Ще работим заедно за океаните, почвата, въздуха, но и за отношенията между хората. Те не идват, за да ни плашат. При тях има само любов. Ще има държави, които ще откажат да работят с тях. Но по-умните ще приемат. Ще видят ползите – чиста енергия, ново здравеопазване, изчистване на планетата. Това ще промени всичко“, допълва Димитрова.

И ако това звучи като научна фантастика, следващото твърдение е още по-взривоопасно. А то е, че извънземните вече са тук и работят с нас задкулисно.

„Много извънземни цивилизации работят задкулисно с човечеството. Част от технологичните пробиви са резултат от това сътрудничество. Тепърва ще стане ясно кои открития не са изцяло човешки“, разкрива психологът и ментор по личностно развитие.

Аделина разплита мистерията и около една от най-спорните интерпретации на историята – тази за съдбата на американския президент Джон Кенеди. Според нея държавният глава е направил публично разкритие за извънземна раса, което е довело до масова истерия и хаос.

„Тогава, на колективно ниво, се избира различен път. Затова Кенеди е убит през 60-те години, преди да направи разкритието. Така човечеството се прехвърля в реалност, в която това разкритие не се е случило. Тогава не сме били готови. Сега сме. Затова разкриването ще се случи и това е неизбежно“, категорична е Аделина.





