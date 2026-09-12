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НАСА разби Армагедон

НАСА разби Армагедон

Вашингтон. НАСА разби Армагедон на пух и прах. Небивалиците за края на света от последните дни толкова възмутиха учените, че дори ги провокираха да пу...

21 декември | 10:46
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