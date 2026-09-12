Река от страшно библейско пророчество пресъхва! Какво означава това
Според книгата Откровение, Армагедон е предшестван от пресъхването на Ефрат
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Според книгата Откровение, Армагедон е предшестван от пресъхването на Ефрат
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Очаква се да мине днес
Преспи срутиха покрив и учиха човек
Всички времена са разделни, а нашето малко надхвърля. Но, за съжаление, ние сме залив в световния океан. Височината на водата в България зависи от вис...
Вашингтон. НАСА разби Армагедон на пух и прах. Небивалиците за края на света от последните дни толкова възмутиха учените, че дори ги провокираха да пу...