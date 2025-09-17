Розови билети посрещнаха пътници на възобновените полети Варна-Милано

С официално събитие на новооткрития Gate Garden на Терминал 2, Летище Варна и Wizz Air отпразнуваха възобновяването на директните полети до Милано Бергамо, която е една от най-желаните дестинации за българските пътници.

Връзката ще се изпълнява всеки вторник и събота, осигурявайки лесен достъп до Северна Италия както за туристи, така и за бизнес клиенти. Именно това дългоочаквано завръщане се превърна в основен акцент на тържеството, което съвпадна с осмата годишнина на базата на Wizz Air във Варна.

От 2017 г. досега компанията е превозила близо пет милиона пътници от морската столица, затвърждавайки ролята си на водещ превозвач за Северното Черноморие.

Розови билети за късметлиите

Празничната вечер донесе и специална изненада - осем пътници от първия възобновен полет до Милано откриха в багажа си „розови билети“, ваучери на стойност 20 евро за бъдещи пътувания в мрежата на Wizz Air. Идеята напомня за легендарния „Златен билет“ от историята на Уили Уонка, като добави игрив акцент към пътуването.

„Символичната изненада с „розовите билети“ е нашият начин да благодарим на пътниците, които избират да летят с нас, и добавя малко забава към пътуването им,“ подчерта Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в авиокомпанията.

Разрастваща се мрежа и нови възможности

Базата на Wizz Air във Варна остава ключов фактор за свързаността на региона. През ноември предстои стартът на нов маршрут до Братислава, а през пролетта на 2025 г. втори самолет Airbus A321neo вече бе базиран във Варна, увеличавайки капацитета и създавайки нови работни места. Днес компанията предлага над 10 европейски дестинации, сред които Лондон, Брюксел, Тел Авив, Хамбург и Айндховен.

„Възобновяването на полетите до Милано Бергамо е важна стъпка в разширяването на мрежата ни от Варна и прекрасен начин да отпразнуваме осем години успешна дейност,“ каза още Новак.

Силно партньорство и впечатляващи резултати

„Wizz Air е ценен партньор на Летище Варна още от първия си полет през 2007 г. Заедно отпразнувахме важни етапи - откриването на базата, базирането на втори самолет и, надяваме се скоро, и на трети,“ заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар“. По думите му авиокомпанията е пазарен лидер във Варна от 2018 г., а близо пет милиона пътници вече са летели с нея.

През тази година Wizz Air е извършила над 2 500 полета от и до Варна с впечатляваща точност от 99,3% и пазарен дял от 39%, което я утвърждава като основен двигател на въздушната свързаност и икономическото развитие на региона.

