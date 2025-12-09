Идва ли нова драма за Ливърпул в Милано? ПРОГРАМАТА

Последният за годината шести кръг в Шампионската лига отново обещава вълнуващи мачове с огромен заряд.

Безспорно с най-голям интерес тази вечер се очаква дербито в Милано между Интер и Ливърпул. Най-вече заради сериозната криза, в която се намира английският гранд.

Под ръководството на Арне Слот тимът се представя много слабо в Англия, а на международната сцена е едва на 13-о място след 3 победи и 2 загуби. Ако мърсисайдци не успеят да спечелят на "Джузепе Меаца", е много вероятно да се стигне и до треньорска рокада.

Обстановката в тима е повече от бурна, след като в часовете преди мача голямата звезда Мохамед Салах бе изваден от групата заради конфликт със Слот.

Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Когато играч каже такива неща, ние трябва да реагираме като клуб. И виждате, че него го няма тук", сподели Арне Слот на пресконференцията преди двубоя.

"Наясно сме с проблемите в Ливърпул, но сме съсредоточени върху случващото се в нашия отбор.

Подготвени сме максимално добре, настроението е отлично", сподели преди мача треньорът на Интер Кристиан Киву.

От останалите двубои тази вечер третият в класирането Байерн Мюнхен ще търси задължителна победа у дома срещу Спортинг, която би му отворила широко вратите към директните елиминации.

Сериозен е залогът и за Барселона - каталунците се представят под възможностите си и заемат едва 18-ата позиция със 7 точки.

Програма на всички мачове

17:30 ч Кайрат - Олимпиакос по MAX Sport 4

19:45 ч. Байерн - Спортинг по MAX Sport 3

22 ч. Тотнъм - Славия Прага

22 ч. Барселона - Айнтрахт по MAX Sport 4

22 ч. Сен Жилоа - Марсилия

22 ч. Интер - Ливърпул по MAX Sport 3

22 ч. ПСВ - Атлетико Мадрид по MAX Sport 1

22 ч. Аталанта - Челси по MAX Sport 2

22 ч. Монако - Галатасарай.

