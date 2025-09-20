Лука Модрич: Не ме питайте повече на колко години съм!

Хърватският ветеран Лука Модрич се надява хората да спрат да му напомнят на колко години е, след като отбеляза гол, за да отпразнува 40-ия си рожден ден и да даде победа на Милан над Болоня.

Модрич реши мача с попадение след асистенция на Алексис Салемакерс, негово първо с екипа на Милан. Хърватинът стана петият играч в историята, отбелязал гол в Серия А, след като навърши 40 години.

"Беше чудесен начин да празнуваме. Спечелихме, което е най-важното, и сега трябва да се съсредоточим върху следващите мачове“, каза Модрич пред DAZN Italia.

"Надявам се, че хората вече няма да ми напомнят за възрастта ми! Але ми даде страхотна топка и беше лесно да вкарам, по-хубавото беше неговият пас, отколкото моят завършек.

Мисля, че целият отбор се бори добре, мач след мач съм сигурен, че ще ставаме по-уверени и когато контузените се върнат, когато се опознаем по-добре, ще станем по-добри.“

Салемакерс също говори пред DAZN Italia в интервюто след мача, застанал до Модрич.

"Гледах Модрич, когато бях дете, така че да го имам до себе си сега е мечта. Той е невероятен играч, но още по-прекрасен човек. Той е наистина скромен, но той е този, който направи всичко за гола“, каза белгийският национал.

Полузащитникът подписа договор за 1+1 години, като пристига в Милано със свободен трансфер, след като договорът му с Реал Мадрид изтече.

"Моят дом в продължение на 13 години. Моят дом завинаги. Това не е сбогом, това е ще се видим по-късно", написа той, предизвиквайки вълна от емоции и стотици хиляди реакции. Медиите в Италия вече успяха да разкрият заплатата на футболиста в Милан, въпреки че от клуба няма официална информация по темата.

Според спекулациите, годишната заплата на Модрич е в размер на 3 млн. евро. Това е значително по-малко от сумата, която получаваше той в Реал Мадрид в последните години.

Модрич прибираше по 10 млн. евро на "Сантяго Бернабеу", като само през миналия сезон годишното му възнаграждение бе намалено на 5 млн. евро.

