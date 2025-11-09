Порязаха измамници при опит да откраднат апетитен имот

Опит за имотна измама бе осуетен от полицията във Варна. Трима души са се опитали да придобият имот в село Близнаци, използвайки позната схема с обстоятелствена проверка за фалшиво доказване на собственост. Благодарение на бързата реакция на полицията измамата е спряна, а участниците – разкрити, предаде БНТ.

Имот без наследници – примамлива мишена

Имотът, към който са се насочили измамниците, е принадлежал на възрастен мъж от село Близнаци, починал в началото на годината. Той е живеел сам и не е имал наследници. Малко след смъртта му в двора му се появили непознати хора, които започнали да изнасят вещи и да твърдят, че действат по нареждане на „собственика“.

„Като ги попитах кои са, ми казаха, че са строителна фирма и че им е наредено да изхвърлят всичко. Попитах кой им го е наредил, а те отговориха: „Собственикът“. Казах им, че такъв няма“, разказва жител на селото. „Оттогава никой не е дошъл, но явно някой ги предупреди, защото в 12 без десет бяха тук, хвърляха багаж. Когато полицаите пристигнаха след около час, вече ги нямаше.“

Как действа схемата

По данни на МВР измамниците са опитали да използват обстоятелствена проверка – процедура, чрез която лице може да докаже собственост, ако представи трима свидетели, които потвърдят, че то е „стопанисвало“ имота. След това се плащат данъците за няколко години назад и нотариусът издава документ за собственост.

Случаят от село Близнаци е част от тенденция, която според експерти се разраства. Престъпниците често избират имоти на самотно живеещи хора без наследници, като използват фалшиви свидетели и подправени документи.

Подобни случаи и институционални реакции

„Ние имахме подобен случай в Аврен, при който се опитваха да получат апартаменти, собственост на чужди граждани, пак чрез обстоятелствена проверка“, коментира кметът на общината Емануил Манолов. „Отказахме да издадем документи и въпреки това лицето, което се опитваше да вземе имотите, ни осъди. Платихме хиляди левове обезщетение, защото спряхме подобна процедура.“

Подобни случаи стават все по-чести, като престъпниците често използват процедурни слабости и несъвършенства в законодателството. От началото на годината досега в Районна прокуратура – Варна са заведени 27 преписки по жалби на собственици, станали жертви на измамни схеми.

Прокуратурата настоява за законови промени

„На теория процедурата е формализирана и контролируема, но в практиката възникват сериозни слабости“, обясни заместник районният прокурор Пламен Иванов. „Най-често проблемът е в даването на неверни показания при извършването на обстоятелствените проверки. Нужни са законодателни промени – не само в Наказателния кодекс, но и в специалните закони, свързани с нотариалната дейност и собствеността.“

Експертите призовават гражданите да бъдат особено внимателни при сделки с имоти, оставени без наследници. Ако има съмнение за измама, сигналът до полицията и прокуратурата трябва да бъде подаден незабавно. Практиката показва, че колкото по-рано бъде прекъсната схемата, толкова по-голям е шансът имотът да бъде спасен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com