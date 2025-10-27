Изроди отмъкнаха 7000 лева от възрастна жена

Възрастна жена стана жертва на телефонна измама в поморийското село Белодол.

Случаят е от 18 октомври, когато жената получила телефонно обаждане от непознат мъж, който я убедил, че трябва да съдейства на полицията за залавяне на измамници. Под това оправдание жената предала сумата от 7150 лева.

След подаден сигнал в полицията, служители от отдел „Криминална полиция“ – Бургас започнали незабавни действия по установяване на извършителя. По случая е задържана 40-годишна жена от шуменското село Друмево. Тя направила пълни самопризнания за извършеното престъпление.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com