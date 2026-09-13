Изроди отмъкнаха 7000 лева от възрастна жена
Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата
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Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата
Измамниците опитали да го използват като муле за пренасяне на отмъкнатите пари
Заподозрян е в телефонна измама на възрастна жена
Полицията я търси от 26 януари. От 27 януари е обявена за общонационално издирване
В предварителния арест в Александруполис е заради телефонни измами
Случаят се разследва от Районното управление в Бяла
Обвиняемите успели да заблудят по телефона две възрастни жени
Случката се развива в Ахелой
Жената предала поисканата сума, хвърляйки парите от терасата на жилището си
Мъжът събрал наличните в дома си златни накити и сумата от 91 540 лева, които по предварителна уговорка прибрал в плик и оставил до паднало дърво в бл...
Спипаха го с парите на жертвата
Районна прокуратура-Кърджали постигна осъдителна присъда от две години лишаване от свобода при "строг"режим за 38-годишният Албен Узунов за измама, съ...
Наивна баба се прости с пари и всичките си златни пръстени, за да плати за „спешна операция" на дъщеря си. Поредният удар на телефонната мафия е регис...
Трима са установени от полицията и задържани след извършена телефонна измама за 9000 лв. в Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. На 12 март по об...
Нова схема на телефонните измамници се появи в Русе. Този път в капана на измамниците попадна 11-годишно момче. Това е прецедент за града, след като д...
3000 лв. предала на телефонни измамници 89-годишна кърджалийка, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. На домашния ѝ телефон позвънил мъж, който съобщил за п...
Хасковските криминалисти предотвратиха опит за телефонна измама над 75-годишна жена, след като обаче бдителни банкови служители им сигнализираха със с...
Районна прокуратура в Кърджали постигна осъдителна присъда срещу Атанас Д. от град Ветово за измама с цел набавяне на имотна облага, съобщиха от Апела...
Старши комисар Христо Разсолков
Поредна жертва на телефонната мафия в Благоевград. 75-годишна пенсионерка се оплакала в края на миналата седмица, че е измамена. На домяшния й телефон...