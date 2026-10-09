Общество

Брутално меле затвори Е-79 в Кресненското дефиле, дете е затиснато

Петима са пострадали, към мястото лети медицински хеликоптер

Брутално меле затвори Е-79 в Кресненското дефиле, дете е затиснато
09 окт 26 | 18:20
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Фатме Мустафова

Тежка катастрофа между два автомобила затвори главен път Е-79 в Кресненското дефиле. По първоначална информация петима души са пострадали, а в една от колите има затиснато дете. Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер.

Произшествието е станало малко преди 17:00 часа и е предизвикало образуването на дълги колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони в посока Гърция.

На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Те предприемат действия за изваждането на пострадалите и обезопасяването на района, съобщава регионалният сайт Pirinsko.com.

Заради тежкия сблъсък движението през Кресненското дефиле е преустановено. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на органите на реда и да предвидят сериозни забавяния при пътуването.

Към момента няма потвърдена информация за състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.

Очаквайте подробности!

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Автор Фатме Мустафова

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