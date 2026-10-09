Брутално меле затвори Е-79 в Кресненското дефиле, дете е затиснато

Тежка катастрофа между два автомобила затвори главен път Е-79 в Кресненското дефиле. По първоначална информация петима души са пострадали, а в една от колите има затиснато дете. Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер.

Произшествието е станало малко преди 17:00 часа и е предизвикало образуването на дълги колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони в посока Гърция.

На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Те предприемат действия за изваждането на пострадалите и обезопасяването на района, съобщава регионалният сайт Pirinsko.com.

Заради тежкия сблъсък движението през Кресненското дефиле е преустановено. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на органите на реда и да предвидят сериозни забавяния при пътуването.

Към момента няма потвърдена информация за състоянието на пострадалите и причините за катастрофата.

Очаквайте подробности!