Втората пенсия с нови правила. По-висока доходност и различен риск според възрастта

Финансовата устойчивост на пенсионната система, размерът на пенсиите и необходимостта от реформи ще бъдат сред основните предизвикателства пред сектора през периода 2026–2028 г. Дългоочаквани промени в допълнителното пенсионно осигуряване трябва да влязат в сила от 2027 г., като целта е по-висока доходност от управляваните средства, по-ниски такси и по-голяма сигурност.

Това заяви главният изпълнителен директор на пенсионноосигурителна компания Владимир Нечев в ефира на „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

По думите му една от важните стъпки е хората да бъдат по-добре информирани за пенсионните си спестявания – в кой фонд се осигуряват и как се управляват средствата им.

Неотдавнашно социологическо проучване е показало, че част от хората не знаят кой е пенсионният им фонд. Проверката може да бъде направена лесно чрез НАП, като след предоставяне на необходимите лични данни автоматизирана система показва съответната информация. Осигурените имат и право да сменят пенсионния си фонд веднъж годишно, обясни Нечев.

Три подфонда според възрастта

Сред основните промени е въвеждането на различни подфондове, в които средствата ще се управляват според възрастта и оставащото време до пенсиониране.

От 1 януари осигурените ще бъдат разпределяни служебно в три категории. Хората до 50-годишна възраст ще попадат в динамичен подфонд, за лицата между 50 години и три години преди пенсиониране е предвиден балансиран подфонд, а за тези, на които остават по-малко от три години до пенсия – консервативен.

Основната разлика между тях ще бъде в ограниченията за инвестиране на средствата. Динамичният подфонд ще позволява по-голям дял от активите да се влагат в инструменти с променлива доходност, включително акции и борсово търгувани фондове.

Според Нечев този модел следва добрите международни практики, при които инвестиционният подход се съобразява с жизнения цикъл на осигурените.

Реформата цели с течение на времето вторият пенсионен стълб да осигурява по-голям дял от доходите на хората след пенсионирането им благодарение на по-добро управление и по-висока доходност на натрупаните средства, посочи още той.