Общество

Зам.-министър Велинова: Реализацията на Коридор VIII навлиза в етап на действие

В рамките на Съвместния комитет със Северна Македония вече се координират конкретните технически и оперативни въпроси около изграждането и последващата експлоатация на трансграничния жп тунел

Зам.-министър Велинова: Реализацията на Коридор VIII навлиза в етап на действие
08 окт 26 | 19:24
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Григор Атанасов

“Работата по Коридор VIII преминава от документи и заявени намерения към реални действия“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова при откриването на Панел 2 „Транспортна, енергийна и икономическа свързаност“ на Международната конференция за Коридор VIII в София. Тя посочи, че в настоящата геополитическа обстановка трасето София – Скопие – Дуръс – Бари е от значение не само за търговията и регионалното развитие, но и за сигурността и военната мобилност в рамките на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Тя отбеляза, че в рамките на Съвместния комитет със Северна Македония вече се координират конкретните технически и оперативни въпроси около изграждането и последващата експлоатация на трансграничния жп тунел.

На българска територия вече има сключен договор и осигурено финансиране за жп участъка от 2,4 км между Гюешево и входа на тунела. Работи се и по цялото направление София-Перник-Радомир-Гюешево.

По думите ѝ включването на маршрута в европейския коридор „Западни Балкани – Източно Средиземно море“ осигурява възможност за финансиране на жп връзката от европейските фондове и програми.

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Автор Григор Атанасов

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