Проф. Рачев гласува и каза голямата истина за балотажа

Студен фронт в следобедните часове в понеделник ще започне да минава през България. Това ще доведе до нахлуването на малко по-студен въздух.

Това каза в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев. По думите му максималните температури ще са с два до три градуса по-ниски.

"По всяка вероятност в Северна България и във високите котловинни полета на Западна България максималните температури ще бъдат от порядъка на 10-12 градуса", каза проф. Рачев.

Рачев отиде да гласува веднага след гостуването си в bTV.

"Ако на тези избори успеем да стигнем 30% избирателна активност, ще бъде много голям успех", каза той.

"Интересен е утрешният ден, когато са ясни двете двойки, които ще се състезават на балотажа. Ясно е, че такъв ще има, защото посмъртно не може да минем 50% активност", посочи климатологът.

Проф. Георги Рачев смята, че на балотажа избирателната активност ще бъде по-голяма. Прогнозира и тогава да не вали.