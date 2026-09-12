Кмет напусна ПП-ДБ, избра ДПС-Ново начало
Риза Брахимбашев е обявил подкрепата си за стратегията за развитие на регионите
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Риза Брахимбашев е обявил подкрепата си за стратегията за развитие на регионите
Това обяви кметът на рудоземското село Чепинци Мустафа Брахимбашев
Те са открити при извършването на изкопни дейности за новостроящо се ГКПП в землището на селото
Партиите да дадат от субсидиите си, призова той София. Николай Бареков отиде с лично дарение в удареното от смерч софийско село Чепинци. Лидерът на „...
В операцията участваха служители на ГД ”Национална полиция” и СОБТ