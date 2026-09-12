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Мъж задигна локум от храм

Мъж задигна локум от храм

Мъж от кърджалийското село Горно Прахово е извършил кражба на 40 кутии локум от двора на молитвения дом в селото. Това съобщиха от ОД на МВР Кърджал...

19 април | 14:10
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