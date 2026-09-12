Кой е Локум – неочакваната звезда на срещата на върха на НАТО в Анкара
Докато световните лидери обсъждат сигурността, журналистите се захласнаха по ангорската котка Локум и нейното котенце Аккъз в медийния център
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Докато световните лидери обсъждат сигурността, журналистите се захласнаха по ангорската котка Локум и нейното котенце Аккъз в медийния център
Днec e изнacян нa шecт ĸoнтинeнтa
Много хора си спомнят с носталгия тази снимка
Мъж от кърджалийското село Горно Прахово е извършил кражба на 40 кутии локум от двора на молитвения дом в селото. Това съобщиха от ОД на МВР Кърджал...