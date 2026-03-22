Световната банка с опасна прогноза за безработицата

Държавите трябва да се съсредоточат върху социално-икономическите реформи въпреки задълбочаващата се глобална нестабилност и ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Това заяви една от директорите на Световната банка Анна Бьерде, отговаряща за операциите на финансовата институция.

Текущите развития в Близкия изток причиняват ценови шокове за горивата и торовете и това може да забави растежа, да повлияе на заетостта, да увеличи инфлацията и да изостри продоволствената сигурност“, подчерта тя на Китайския форум за развитие, който се провежда в Пекин.

Бьорде заяви, че през следващите 10-15 години световният пазар на труда ще се увеличи с 1,2 милиарда души, благодарение на по-младото поколение, повечето от които живеят в страни с ниски и средни доходи, цитирана от Факти.

„Тези млади хора, със своята енергия и идеи, ще оформят следващия век. Според настоящите прогнози обаче, само около 400 милиона работни места ще бъдат създадени през този период в световен мащаб“, каза тя.

Управляващият директор на Световната банка подчерта, че фискалните реформи не означават непременно строги икономии и трябва да се разглеждат като „запазване на потенциала за инвестиране в хора, възможности и устойчивост, дори във все по-нестабилна глобална среда“.

Бьорде припомни, че според прогнозата на банката, ръстът на световния БВП през 2026 г. ще бъде 2,5%, докато в развиващите се страни ще бъде около 4%. „Тези показатели просто не са достатъчни, за да доближат развиващите се страни до нивото на развитите икономики. Те не са достатъчни, за да създадат броя на работните места, необходими за задоволяване на демографските нужди“, добави тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com