Погват мързеливите българи. Връщат ги на работа
Държавата тръгва на лов за „изчезналите“ от трудовия пазар
Заетостта уж е стабилна, но под повърхността има тревожни размествания
Някои обезщетения бият МРЗ
Заявки за масови уволнения има почти в цялата страна, включително и в столицата
Обикновено техният професионален път започва от сектора на услугите и ресторантьорството, където ням...
В бюрата по труда има почти постоянна бройка от 150 000 до 165 000 и голяма част от тях са трайно бе...
В днешно време притежаването на дигитални умения е абсолютно задължително
Зачестяват и измамите за държави извън Европейския съюз
Премахва се т.нар. "френска безработица"
423 000 от тях все пак по някакъв начин се ангажирани с образование и обучение
Трябва голяма реформа в образованието, така че то да покрива нуждите на бизнеса
Ако в страната се въведе т.нар. универсален базов доход за тези хора, ще са необходими над 7 милиард...