Погват мързеливите българи. Връщат ги на работа

Държавата започва мащабна акция за издирване на българи,

които не се водят нито на работа, нито на социални помощи, нито като студенти.

Пилотното търсене вече стартира в Русе, където е създаден междуведомствен екип от 12 институции. Задачата е ясна – да се установи кои са хората, изчезнали от официалната икономика, и какво ги е извадило от трудовия пазар.

„Може да са в сивия сектор, може да принадлежат към уязвима група – това е честа хипотеза“, обяснява пред Нова телевезия Йоана Терзиева, директор на местното Бюро по труда.

Историята на един „невидим“

56-годишният Николай Банчев е пример за хората, които държавата иска да върне. Няма почти никакъв официален трудов стаж и се издържа от дребни строителни услуги – фаянс, теракот, изолации. „Самоук съм. Завършил съм 8 клас, но неволята учи“, казва той.

Институциите не му вдъхват доверие: „Социални помощи не ползвам. С договор не съм бил на работа – фирмите искат данни, телефон, после казват „Ще ви се обадим“. Ако чаках това обаждане, досега нямаше как да оцелея.“

Бюрокрация и недоверие

След като девет месеца е бил личен асистент на болната си майка, Николай опитва да се регистрира в Бюрото по труда. Там обаче удря на камък – изискват диплома, която е изгубил, и го вписват формално. „За тях само отивам да се подписвам, че съм жив“, разказва той.

Именно такива случаи целят да открият новите екипи – чрез бази данни ще проверяват дали човек учи, работи нелегално или е напълно извън системата.

Пътят обратно

След идентификацията идва личният контакт. Психолози и социални работници ще правят оценка на нуждите – от документи и квалификация до социална подкрепа. „Активираме всички мерки, с които разполагаме, за да бъдат хората включени в пазара на труда“, обяснява Терзиева.

Дори обезверен, Николай не изключва нов шанс: „Да, бих отишъл на курс за квалификация – така ще имам предимство.“ За него и за хиляди като него операцията може да се окаже билет обратно към легалната икономика.

