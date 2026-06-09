Изненадващ обрат взриви мита за умиращата България

Всичко, което сте чували за окончателната смърт на българската нация и масовото бягство на българите зад граница, се оказа огромен мит, поддържан с години. В пълен противовес на черните демографски прогнози, истината за това какво се случва по границите ни се оказа коренно различна и зашеметяваща. България тихомълком е пречупила негативния тренд и в момента привлича много повече хора, отколкото губи, взриви ефира Адриан Николов от Института за пазарна икономика в предаването „Социална мрежа“ по Нова нюз.

Скандалните цифри

Официалните данни за новодошлите в страната буквално преобръщат представите на обществото и разкриват мащабна вълна на презаселване, която протича пред очите ни. Статистиката сочи, че от всички нови жители на страната внушителните 17 300 души всъщност са българи, които са взели кардиналното решение да се завърнат обратно в родината си. На този фон обаче тече и друг мощен процес — 6 800 от новопристигналите са граждани на други държави от Европейския съюз, а шокиращите 20 500 души идват от трети страни извън Общността, променяйки структурата на пазара на труда.

Процесът по задържане на хората не е нов феномен, а резултат от дълбоки икономически процеси, които умишлено или не са били пренебрегвани от публичното пространство. Още през 2019 г. икономическото развитие и пазарът на труда в България вече позволяваха на много по-малко хора да напускат пределите на страната, а броят на завръщащите се започна да расте. Избухналата малко след това пандемия само е засилила и ускорила този процес, карайки хиляди нашенци набързо да стегнат куфарите си от чужбина и да предпочетат да се върнат при семействата си в родината. Обратно на очакванията, този положителен миграционен прираст не е изолиран само в София, а се отчита в най-различни части на страната.

Чужденците ни превземат?

Нарастващият брой работници от държави извън Европейския съюз редовно се използва за разпалване на обществени страхове, но експертният анализ показва друга реалност зад кулисите. В случая по-скоро става въпрос за жизненоважно допълване на местната работна ръка в критични сектори, а не за умишлено изместване на българските работници от местата им.

Истинският скандал обаче се крие в неспособността на българската администрация да използва механизмите на ЕС за привличане на богати и висококвалифицирани кадри от чужбина. България буквално проспива огромни икономически възможности чрез европейската „Синя карта“. Докато водеща икономика като Германия издава около 30 000 сини карти на година за топ специалисти, у нас бройката им е жалка — едва около 500. Бъдещето на страната и способността ѝ да задържа и привлича качествени хора ще зависят изцяло от икономическия растеж, доброто качество на институциите и предвидимата бизнес среда, които остават ключовото бойно поле за икономиката ни.

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