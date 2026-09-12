БАБХ призовава да не се придвижват овце и кози до храмове и манастири за Голяма Богородица
Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
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Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
Патриарх Даниил благослови народа в София, духовници в цялата страна отправиха силни послания за вяра и надежда
Целият регион е силно засегнат от земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер
Турхут Исмаил мечтае някой ден да бъде в помощ и на джамия, и на синагога
С 3 милиона лева ще започнат ремонтните дейности на пътя от пристанището до манастира
Благодарни сме на Негово Високопреосвещенство за проявеното отношение, казват местните
Турхут Исмаил възстановява поредната църква, която се нуждае от ремонт
Взети са и допълнителни мерки пред християнските храмове
Винаги съм казвал, че без Господа нищо не може да се направи
Негово високопреосвещенство върна миряните в храмовете
Въпреки пандемията и тази година храмовете остават отворени
Министърът в оставка с препоръки към храмовете за Цветница
Реставрират сградата на Богословския факултет в София
Правителството отпусна 2,5 млн. лв. за ремонти, реставрация и доизграждане на храмове
Показахме, че можем да се обединим в такива трудни моменти на изпитания
Всички църкви в Москва, Санкт Петербург и много региони на Русия бяха затворени от понеделник
Всички храмове са били проверени по повод предстоящите празници
Според доц. Мангъров 70% от българите трябва да се заразят с коронавируса
Общинският кризисен щаб осигурява и нова медицинска техника на болници в града
Службите ще бъдат излъчвани по телевизиите и онлайн