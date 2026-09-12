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Църквата да си стегне устава

Църквата да си стегне устава

И най-големите недоброжелатели на православието не могат да отрекат, че родната ни църква се стреми да влезе в крак с времето. И най-вече - да поразчи...

22 февруари | 8:20
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