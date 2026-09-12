„Христос воскресе“ огласи България! Хиляди посрещнаха Възкресението
Патриарх Даниил благослови народа в София, духовници в цялата страна отправиха силни послания за вяра и надежда
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Патриарх Даниил благослови народа в София, духовници в цялата страна отправиха силни послания за вяра и надежда
Ще бъдат определени девет митрополити, които са избираеми и отговарящи на изискванията
За втори път Сливенска епархия ще проведе избори за свой нов архиерей на 19 май
Те тълкуват мерките срещу коронавируса като план срещу вярата на хората
Чанев, който си отиде от коронавирус, ще бъде погребан на 28 ноември
Висшите духовници подкрепиха отлагането на Закона за социалните услуги
Дядо Николай води архиерейската литургия, раздават курбан с риба, хляб и вода Трима митрополити и много духовници пристигнаха в Смолян за двойния пра...
Двама митрополити – Неврокопският и Солунският, ще отслужат света тържествена литургия в Разлог за здраве и благоденствие. Те ще водят службата в съб...
Йордан Цонев от ДПС и Здравко Димитров от ГЕРБ ще летят до Божи гроб
И най-големите недоброжелатели на православието не могат да отрекат, че родната ни църква се стреми да влезе в крак с времето. И най-вече - да поразчи...
Натиск отдолу и компромати отгоре обърнаха битката за Варна