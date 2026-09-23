Рожден ден днес празнува Христо Гърбов

Рожден ден днес празнува един от най-популярните и обичани български актьори Христо Гърбов, известен със своя неподражаем комичен таланта, харизма и импровизационни умения.

Първоначално той записва специалност „Течностни и газови машини“ във ВМЕИ - Варна, но бързо осъзнава, че истинското му призвание е сцената. През 1983 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Елка Михайлова.

Професионалната му кариера започва на сцената на Драматично-кукления театър в Хасково, а по-късно работи в Театър „София“. От 1987 г. Христо Гърбов е част от трупата на Сатиричния театър „Алеко Константинов“, където изиграва десетки незабравими роли в класически и съвременни пиеси.

Широката си популярност сред телевизионната публика той дължи на участието си в обичани развлекателни предавания като „Улицата“ на Теди Москов и „Шоуто на Комиците“. В киното и телевизията той оставя своя следа с роли във филми и сериали като „Аритмия“, „Любовното лято на един льохман“, „Рапсодия в бяло“ и комедийния сериал „Столичани в повече“.

За своето майсторство той е носител на редица отличия, сред които престижната награда „Аскеер“.

Днес празнуват още:

Сашка Братанова, актриса

Илия Ангелов, певец, композитор, солист на „Диана Експрес“

Милена Андонова, режисьор

Милко Калайджиев, певец

Живка Балтаджиева, поетеса, преподавател и преводач

Кирчо Киров, генерал-лейтенант, бивш началник на Националната разузнавателна служба

Матей Казийски, волейболист