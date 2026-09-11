Забравете за кавгите и вземането на решения! Строги забрани на Ираида Спорная
Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести, особено главоболие
Следете всички новини, анализи и коментари за 23 Септември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести, особено главоболие
Почистете къщата, освободете се от лошите спомени, пребройте жълъдите
След 90 г. раните на Септемврийското въстание още кървят