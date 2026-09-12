Почина легендарна звезда на американското кино и телевизия
Джийн Шалит беше сред последните големи кинокритици в ефира на национална телевизия и символ на една отминала епоха
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Джийн Шалит беше сред последните големи кинокритици в ефира на национална телевизия и символ на една отминала епоха
Kинокритикът Атанас Свиленов, един от най-големите интелектуалци от средата на миналия век, почина вчера на 78 години след дълго боледуване. Атанас С...
Стара Загора. Вера Найденова, професор и кинокритик, от десетилетия разнищва възходите и паденията на седмото изкуство. Малко са фестивалите, които и...