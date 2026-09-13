Новогодишен ужас в Равда! Пиратка нанесе непоправими вреди
Инцидентът стана секунди преди полунощ по време на празничен концерт
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Инцидентът стана секунди преди полунощ по време на празничен концерт
Инцидентът е станал на опасно кръстовище в „Хаджи Димитър“
Министър Младен Маринов призова децата да са облечени в по-светли дрехи и да имат светлоотразители
Инцидентът е можел да приключи с фатален край