Кристина Димитрова разкри за погребението на Тенев

Поклонението пред журналиста, артист, художник, текстописец и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноември от 13.00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи Кристина Димитрова в профила си във Фейсбук.

"Да си вземем последно сбогом. За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец! Поклонението ще се състои на 02.11.2025 г. от 13.00 ч. в църквата "Свети Седмочисленици", написа тя.

Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 ч.

На 30 октомври на 74-годишна възраст си отиде Иван Тенев. Цялата артистична и музикална гилдия в България изразиха своите съболезнования и тъга от загубата.

