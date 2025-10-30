Култура

Кристина Димитрова потъна в скръб

Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих, написа певицата

30 окт 25 | 13:24
Агенция Стандарт

Певицата Кристина Димитрова коментира кончината на нейния първи съпруг Иван Тенев. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.

Ето какво написа тя във Фейсбук:

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих
С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. 
Обичан от всички творец,истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни.
Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.
Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.
Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет.
Ще те помним с обич и благодарност.

Димитър Тенев - син
Кристина Димитрова".

