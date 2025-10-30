Кристина Димитрова потъна в скръб

Певицата Кристина Димитрова коментира кончината на нейния първи съпруг Иван Тенев. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.

Ето какво написа тя във Фейсбук:

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих

С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.

Обичан от всички творец,истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни.

Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.

Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.

Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет.

Ще те помним с обич и благодарност.



Димитър Тенев - син

Кристина Димитрова".

