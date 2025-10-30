Кристина Димитрова потъна в скръб

Певицата Кристина Димитрова коментира кончината на нейния първи съпруг Иван Тенев. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.
Ето какво написа тя във Фейсбук:
"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих
С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.
Обичан от всички творец,истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни.
Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.
Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.
Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет.
Ще те помним с обич и благодарност.
Димитър Тенев - син
Кристина Димитрова".
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com