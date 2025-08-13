Европа с 5 искания към Тръмп. Джей Ди Ванс с обръщение

Появиха се първи изявления на европейските лидери след днешния разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Пред медиите говориха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Тръмп ще започне преговори с Путин в Аляска на 15 август за прекратяване на войната в Украйна.

Това обяви германският канцлер Фридрих Мерц, по чиято инициатива редица евролидери проведоха общ видеоразговор с американския президент. В дискусията се включи и украинският лидер Володимир Зеленски, който пристигна специално по този повод в Берлин, след което даде съвместна пресконференция с канцлера.

Мерц каза, че европейците правят всичко възможно, за да "помогнат за определянето на дневния ред" на срещата в Аляска - показателно за това как евролидерите се опасяват, че Тръмп и Путин може да договорят нещо за Украйна, без да отчитат интересите на Киев.

Европейските лидери, САЩ и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили параметрите на срещата в петък, добави Мерц. "В Аляска трябва да бъдат защитени интересите на Европа и Украйна в областта на сигурността" и тази тема е била обсъдена с Тръмп, допълни той.

Макрон заяви, че всички териториални въпроси могат да се решават "само чрез преговори с Украйна" и каза, че Тръмп го е потвърдил по време на разговорите..

"Казах на Тръмп, че трябва да има гаранции за сигурността на Украйна. Тръмп подкрепи това", заяви Зеленски, като допълни, че Украйна и ЕС са се споразумели за 5 принципа, при които е възможно примирие.

Канцлерът на Германия заяви, че европейците са казали на Тръмп, че са заинтересовани от успеха му в преговорите с Путин, но са призовали президента на САЩ да вземе предвид интересите на Украйна и Европа.

Украйна е готова да обсъди въпроса за териториите, но фронтовата линия трябва да бъде отправна точка, заяви Мерц. При това, според него, юридическото признаване на териториите "не се обсъжда".

Ръководителят на Белия дом Доналд Тръмп по време на видеоконференция с участието на европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски предложи да се замрази фронтовата линия в Украйна и да се извърши допълнителен обмен на територии, предава Axios.

Предложенията на Тръмп

Тръмп предложи замразяване на по-голямата част от фронтовата линия, където се намира, с допълнителни "размяна на територии", но това може да се превърне в де факто граници, които няма да бъдат международно признати, твърди източникът на сайта..

Според него, Тръмп по време на речта си е казал на лидерите на европейските страни, че "не е от този регион и затова не може да взема окончателни решения за територията", но е уточнил, че смята за необходимо да се постигне сделка за разрешаване на кризата. Президентът на САЩ подчерта категорично, че тези въпроси трябва да бъдат обсъдени между Русия и Украйна.

Според източници на Axios Тръмп също така е посочил, че възнамерява да постигне прекратяване на огъня по време на предстоящата среща с руския президент Владимир Путин и да оцени шансовете за постигане на споразумение за пълноценно мирно уреждане на конфликта.

"Политико" публикува 5 те ринципа на ЕС и Зеленски

Зеленски отново се изказа за изтеглянето на украинските сили от Донецка област, което, според медиите, ще се обсъжда от Тръмп и Путин в рамките на мирното споразумение. При това той даде да се разбере, че е готов да обсъжда "териториални въпроси".

Отказът да се изтеглят ВСУ от Донецка област в замяна на прекратяване на огъня е "окончателно решение" след днешните преговори между Украйна и европейските страни, заяви Зеленски, като не уточни каква е позицията на Тръмп.

Джей Ди Ванс с обръщение

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заяви, че Доналд Тръмп му е казал наскоро, че мисията му е да възстанови мира в Европа, съобщи Ройтерс. Ванс направи това изявление, обръщайки се към американски войници във военна база в Англия. „Току-що говорих с него, точно преди да се кача на подиума. Той каза нещо много просто - като администрация ще направим възстановяването на мира в Европа наша мисия“, каза Ванс. Ванс направи изявлението след виртуална среща с Тръмп, европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски. Tя се състя два дни преди разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска.

