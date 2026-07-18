Какви дрехи да НЕ носим в самолета

Когато ни предстои пътуване със самолет, е съвсем естествено да искаме да си осигурим максимален комфорт, включително чрез избора на възможно най-удобното ни облекло. Можем и да останем изненадани, но не всяка комфортна дреха се оказва разумен вариант за пътуване на 10 000 метра височина.

Ето 7 вида дрехи и обувки, които да избягваме да носим на полет, за да си осигурим по-безопасно и по-комфортно пътуване.

Тесни и прилепнали дрехи

Тесните и прилепнали дрехи, каквито са клиновете и дънките по тялото например, могат да бъдат изненадващо неудобни. Причината е, че тялото ни естествено се подува на голяма височина и това може да накара неправилните дрехи да се усещат още по-неприятно. Далеч по-добър избор са широките дрехи, които не пречат на кръвообращението ни и можем да облечем на пластове, тъй като ни осигуряват повече комфорт и когато температурите в кабината се променят.

Дълги панталони, поли или рокли, които се влачат по пода

Каквито и да било дрехи, които са прекалено дълги и се влачат по пода, също не са добър избор за полет. Макар в повечето случаи пода на самолетите да се почиства с прахосмукачка между полетите, той далеч не е толкова чист, колкото би ни се искало. И ако сме с панталон с твърде дълги крачоли, по тях най-вероятно ще се захване много нежелана мръсотия.

Гащеризони

Макар и отново модерни, гащеризоните може и да изглеждат като стилен избор за ден, в който ни чака път, но в действителност далеч не са най-практичният избор. Достатъчно е просто да си представим ситуация, в която ни се налага да използваме тясната тоалетна на борда и да трябва да разкопчаем и съблечем гащеризона.

Обемисти връхни дрехи

Обемистите връхни дрехи, като тежки палта и пухени якета, с които често пътуваме през студените месеци, е най-добре да съхраняваме в ръчния или чекирания си багаж. Причината е, че те биха могли да попречат на безопасността при аварийни ситуации, като възпрепятстват движението по време на евентуална евакуация.

Високи токчета

Несъмнено стилни, но непрактични за носене по време на полет - високите токчета също попадат в списъка за неподходящо облекло. Преминаването през летищата обикновено изисква повече ходене пеша, а в някои случаи дори и спринт. Изкачването на стълби също е част от "препятствията", а за да не рискуваме собствената си безопасност и здраве, е най-добре да избягваме високите обувки, както и такива с хлъзгави подметки. Най-добрият избор са равните ежедневни обувки, както и маратонките.

Джапанки

Няма как да тръгнем на морска почивка без джапанки. Нека обаче тях оставим в куфара поне докато стигнем плажа. Те са сред най-неподходящата част от облеклото, която можем да носим по време на полет. От една страна - заради това, че се носят на бос крак, което може да е неприятно за останалите пътници. А от друга - заради съображения за безопасност - могат лесно да се изплъзнат от крака ни и да възпрепятстват движението ни в евентуална аварийна ситуация.

Предизвикателни и неподходящи дрехи

Авиокомпаниите запазват правото си да изискват всички пътници на борда да спазват дрескод, който приоритизира комфорта и безопасността им. Като дрехите с нецензурни или политически послания, както и провокативни изображения, не се толерират, пише Travel + Leisure.