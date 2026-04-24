Дипломация с намигване. Тръмп отваря вратата за Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи любопитен ход преди срещата на Г-20, като заяви, че присъствието на руския лидер Владимир Путин в Маями „би било много полезно“. Коментарът дойде без официална покана, но с достатъчно ясен подтекст, че Вашингтон не би имал нищо против подобна визита.

В същото време Тръмп призна, че не е сигурен дали Путин изобщо ще се появи. Така темата за срещата още отсега започва да придобива по-широко политическо значение.

Без покана, но със сигнал

В отговор на въпроси в Белия дом Тръмп подчерта, че не е отправял официална покана към Путин, но веднага добави, че участието му би било „много полезно“. Изказването остави впечатление за внимателно балансирана позиция - от една страна дистанция, от друга - отворена врата.

Този тип дипломатически сигнали често се тълкуват като покана без формален протокол, особено когато става дума за форуми от мащаба на Г-20.

Зад кулисите - покана все пак се готви?

Вестник „Вашингтон пост“ съобщи, позовавайки се на източници от Държавния департамент, че Тръмп всъщност има намерение да покани Путин за срещата през декември. Засега такава покана не е изпратена, но Русия като член на Г-20 така или иначе ще бъде включена в разговорите на различни равнища.

Това поставя въпроса дали формалната покана е просто въпрос на време или ще бъде избегната в полза на по-гъвкав дипломатически подход.

Москва чака, но не бърза

От руска страна сигналите също са внимателни. Заместник-министърът на външните работи Александър Панкин потвърди, че Русия е поканена да участва в срещата на върха в Маями на 14 и 15 декември.

Кой точно ще представлява страната обаче остава отворен въпрос. Панкин посочи, че яснота ще има едва когато събитието наближи, което оставя достатъчно пространство за маневри и решения в последния момент.

Среща с повече от един залог

Макар официално да става дума за икономически форум, срещата на Г-20 все по-ясно се очертава като сцена за геополитически сигнали. Възможното присъствие на Путин би превърнало събитието в ключов тест за отношенията между големите сили.

Засега картината остава неясна - покана няма, но очакване има. А в подобни ситуации именно недоизказаното често се оказва най-важното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com